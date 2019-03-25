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25.03.2019, 16:01

В Украину не пустили двух российских актеров: ехали на съемки

В Украину не пустили двух российских актеров: ехали на съемки - Фото
Фото: dpsu.gov.ua

Гражданам России отказали в пропуске и запретили въезд в Украину сроком на 3 года

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В Украину не пустили двух российских актеров, которые незаконно посещали временно оккупированный Крым. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Один из актеров прибыл в аэропорт Борисполь рейсом из Минска.

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Другой - прилетел в Украину через аэропорт Одессы. Он планировал принять участие в съемках сериала.

Гражданам России отказали в пропуске и запретили въезд в Украину сроком на 3 года.

Как отметили в ГПСУ, с начала года запрет на въезд в Украину получили 35 иностранцев - деятелей культуры и искусства.

В настоящее время пограничники выделили более 3 тысяч граждан, которые незаконно посещали временно оккупированные украинские территории.

18 марта Министерство иностранных дел выразило решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 18 марта 2019 года президента Российской Федерации Владимира Путина во временно оккупированный Россией украинский Крым. 

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Теги: Крым, актер, пограничник
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