МИД о визите Путина в Крым: Циничное пренебрежение нормами права

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Министерство иностранных дел выразило решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 18 марта 2019 года президента Российской Федерации Владимира Путина во временно оккупированный Россией украинский Крым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Украина считает этот визит, как и все предыдущие несогласованные с украинской стороной поездки российских чиновников в оккупированный Крым, грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением общепризнанными принципами и нормами международного права, в том числе Уставом ООН, резолюциями Генеральной ассамблеи ООН, обязательствами РФ по двусторонним и многосторонним договорами, сторонами которых являются Украина и Россия.

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МИД в очередной раз заявляет, что никакие поездки российских чиновников в Крым не изменят закрепленный в Конституции Украины статус Автономной республики Крым и Севастополя, который признается всем миром.

В связи с визитом Путина в АР Крым российскому внешнеполитическому ведомству передана нота протеста.

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Ранее сегодня сообщалось, что Святошинский райсуд Киева заочно приговорил к 13 годам лишения свободы "уполномоченного представителя" президента РФ в оккупированном Крыму Олега Белавенцева.