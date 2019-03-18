Суд приговорил "представителя" Путина в Крыму к 13 годам тюрьмы

Олег Белавенцев (скриншот с видео)

Святошинский райсуд Киева заочно приговорил к 13 годам лишения свободы "уполномоченного представителя" президента РФ в оккупированном Крыму Олега Белавенцева. Об этом в Facebook сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Белавенцев признан виновным в совершении посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательстве к госизмене и ведении агрессивной войны против Украины.

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Следствие установило, что Белавенцев в феврале-марте 2014 года в Крыму принимал участие в организации оккупации украинского полуострова.

Также "уполномоченный представитель" Путина подстрекал украинских военнослужащих к совершению государственной измены.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось Главной военной прокуратурой.

В ночь на 26 февраля Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-главе Генштаба ВСУ времен беглого президента Виктора Януковича Владимиру Замане, которого подозревают в государственной измене.