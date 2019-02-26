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26.02.2019, 09:19

Экс-главу Генштаба ВСУ Владимира Заману взяли под стражу - ГПУ

Экс-главу Генштаба ВСУ Владимира Заману взяли под стражу - ГПУ - Фото
Владимир Замана (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Подозреваемого госизмене Владимира Заману взяли под стражу до 27 марта 2019 года, без права внесения залога

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В ночь на 26 февраля Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-главе Генштаба ВСУ времен беглого президента Виктора Януковича Владимиру Замане, которого подозревают в государственной измене. Об этом сообщила LIGA.net пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

"Следственный судья принял ходатайство прокурора Главной военной прокуратуры ГПУ о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого В.Заманы удовлетворить", - сообщила Сарган.

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По ее словам, экс-главу Генштаба ВСУ будут содержать под стражей до 27 марта 2019 года.

Замане объявлено подозрение в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК). По данным следствия, в сговоре с беглым экс-диктатором Виктором Януковичем бывший глава Генштаба совершал действия во вред обороноспособности, суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, ее безопасности.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что в период 2012-2014 годов Замана лично сократил состав ОМП больше, чем предполагалось законом, расформировал 70 воинских частей и соединений, в том числе - зенитные ракетные бригады и дивизионы, 19 авиационных частей, а бригаду тактической авиации свел к эскадрилье.

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Теги: генпрокуратура, суд, госизмена, генштаб, владимир замана, экс-глава генштаб
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