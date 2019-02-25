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25.02.2019, 16:25

Экс-глава Генштаба Замана в суде: изберут меру пресечения - фото

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Экс-глава Генштаба Замана в суде: изберут меру пресечения - фотоЭкс-глава Генштаба Замана в суде: изберут меру пресечения - фотоЭкс-глава Генштаба Замана в суде: изберут меру пресечения - фотоЭкс-глава Генштаба Замана в суде: изберут меру пресечения - фотоЭкс-глава Генштаба Замана в суде: изберут меру пресечения - фотоЭкс-глава Генштаба Замана в суде: изберут меру пресечения - фотоЭкс-глава Генштаба Замана в суде: изберут меру пресечения - фотоЭкс-глава Генштаба Замана в суде: изберут меру пресечения - фотоЭкс-глава Генштаба Замана в суде: изберут меру пресечения - фотоЭкс-глава Генштаба Замана в суде: изберут меру пресечения - фото
Экс-глава Генштаба Замана в суде: изберут меру пресечения - фотоЭкс-глава Генштаба Замана в суде: изберут меру пресечения - фотоЭкс-глава Генштаба Замана в суде: изберут меру пресечения - фотоЭкс-глава Генштаба Замана в суде: изберут меру пресечения - фотоЭкс-глава Генштаба Замана в суде: изберут меру пресечения - фотоЭкс-глава Генштаба Замана в суде: изберут меру пресечения - фотоЭкс-глава Генштаба Замана в суде: изберут меру пресечения - фотоЭкс-глава Генштаба Замана в суде: изберут меру пресечения - фотоЭкс-глава Генштаба Замана в суде: изберут меру пресечения - фотоЭкс-глава Генштаба Замана в суде: изберут меру пресечения - фото
Экс-глава Генштаба Замана в суде: изберут меру пресечения - фотоЭкс-глава Генштаба Замана в суде: изберут меру пресечения - фотоЭкс-глава Генштаба Замана в суде: изберут меру пресечения - фотоЭкс-глава Генштаба Замана в суде: изберут меру пресечения - фотоЭкс-глава Генштаба Замана в суде: изберут меру пресечения - фотоЭкс-глава Генштаба Замана в суде: изберут меру пресечения - фотоЭкс-глава Генштаба Замана в суде: изберут меру пресечения - фотоЭкс-глава Генштаба Замана в суде: изберут меру пресечения - фотоЭкс-глава Генштаба Замана в суде: изберут меру пресечения - фотоЭкс-глава Генштаба Замана в суде: изберут меру пресечения - фото

Замане инкриминируют госизмену. Заседание суда отложено до 19:00

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Печерский районный суд Киева избирает меру пресечения экс-начальнику Генштаба Вооруженных сил Украины Владимиру Замане. Заседание отложили до 19:00, чтобы адвокаты могли ознакомиться с материалами дела, передает корреспондент LIGA.net.

Замане объявлено подозрение по части 1 статьи 111 УК (госизмена). По данным следствия, в сговоре с беглым экс-диктатором Виктором Януковичем бывший глава Генштаба совершал действия во вред обороноспособности, суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, ее безопасности.

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Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что в период 2012-2014 годов Замана лично сократил состав ОМП больше, чем предполагалось законом, расформировал 70 воинских частей и соединений, в том числе - зенитные ракетные бригады и дивизионы, 19 авиационных частей, а бригаду тактической авиации свел к эскадрилье.

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Теги: суд, ВСУ, виктор янукович, госизмена, генштаб, владимир замана
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