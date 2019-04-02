Госпогранслужба заявила о провокациях на границе с Румынией: фото

Фото: dpsu.gov.ua

На Закарпатье местные жители мешают пограничникам обустраивать границу и устраивают провокации. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

В связи с увеличением количества попыток правонарушителей незаконно пересечь границу, пограничники возобновили работы по инженерно-техническому обустройству границы, в частности с Румынией.

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Пограничники Мукачевского отряда на участке отдела пограничной службы Деловое начали устанавливать заградительный забор на линии госграницы.

"Сразу к месту проведения работ прибыла группа молодых людей, примерно 40 человек с требованием остановить установку ограждения. Мужчины, большинство из которых являются местными жителями, уже попадали в поле зрения пограничников за нарушение украинского законодательства", - отметили в пресс-службе.

Фото: dpsu.gov.ua

По данным Госпогранслужбы, они пытались всячески мешать правоохранителям и провоцировали их. К месту установки ограждения прибыл глава сельсовета.

Пограничники продолжают работы и фиксируют действия граждан.

Местные жители, демонстрируя несогласие с представителями Госпогранслужбы, также перекрыли автомобильную дорогу сообщением Рахов-Мукачево.

В связи с инцидентом вызвали полицию.

2 апреля 2019 года сообщалось, что Госпогранслужба показала, как укрепляет границу с Россией.