Госпогранслужба заявила о провокациях на границе с Румынией: фото

На Закарпатье местные жители мешают пограничникам обустраивать границу и устраивают провокации. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
В связи с увеличением количества попыток правонарушителей незаконно пересечь границу, пограничники возобновили работы по инженерно-техническому обустройству границы, в частности с Румынией.
Пограничники Мукачевского отряда на участке отдела пограничной службы Деловое начали устанавливать заградительный забор на линии госграницы.
"Сразу к месту проведения работ прибыла группа молодых людей, примерно 40 человек с требованием остановить установку ограждения. Мужчины, большинство из которых являются местными жителями, уже попадали в поле зрения пограничников за нарушение украинского законодательства", - отметили в пресс-службе.
Фото: dpsu.gov.ua
По данным Госпогранслужбы, они пытались всячески мешать правоохранителям и провоцировали их. К месту установки ограждения прибыл глава сельсовета.
Пограничники продолжают работы и фиксируют действия граждан.
Местные жители, демонстрируя несогласие с представителями Госпогранслужбы, также перекрыли автомобильную дорогу сообщением Рахов-Мукачево.
В связи с инцидентом вызвали полицию.
2 апреля 2019 года сообщалось, что Госпогранслужба показала, как укрепляет границу с Россией.