В Госпогранслужбе показали, как укрепляют границу с Россией: фото

Фото: mvs.gov.ua

С 1 марта возобновилась работа и подготовка инженерно-технического обустройства российско-украинской госграницы, а 1 апреля начались реализация запланированных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Проводятся работы на участке Луганской области. Подрядные организации провели подготовительные работы для строительства грунтовых дорог, устройства заграждений и противотранспортных рвов.

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На участке отдела пограничной службы Лозно-Александровка установлены 6,3 километра заграждений из спирали типа Егоза и более 13 километров противотранспортных рвов.

На участке Золочевского района Харьковской области проводятся работы по оборудованию системы видеонаблюдения и контроля, прокладке переходов через сложные или нестандартные участки местности.

Фото: mvs.gov.ua

Кроме Луганской Харьковской областей, проводятся работы по реконструкции, строительству и обустройству объектов в Черниговской области и разработке проектно-сметной документации в Сумской области.

Всего на 2019 год предусмотрено выделение из бюджета 400 млн грн.

"За эти средства планируется развернуть пять комплексов видеоконтроля и сигнализации, 50 километров противотранспортных рвов, 9,5 километров сетчатого ограждения, 47,9 километров заграждений, проложить 65,8 километров грунтовой дороги, оборудовать 40 переходов дороги через сложные участки, выполнить работы по реконструкции помещений для подразделений охраны границы на трех объектах", - уточнили в пресс-службе.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что на участках, где действует система, возможность нарушения линии границы практически сведена к нулю.

12 января 2019 года в пункте пропуска Кучурган-Первомайск пограничники Белгород-Днестровского отряда во время оформления пассажиров обнаружили россиянина, который не смог объяснить цель своего прибытия в Украину.