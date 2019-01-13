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13.01.2019, 18:48

Россиянин пытался за тысячу рублей попасть в Украину: фото

Россиянин пытался за тысячу рублей попасть в Украину: фото - Фото
Фото: dpsu.gov.ua

В Госпогранслужбе отметили, что гражданину РФ запрещен въезд в Украину на три года

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Вчера в пункте пропуска Кучурган-Первомайск пограничники Белгород-Днестровского отряда во время оформления пассажиров обнаружили россиянина, который не смог объяснить цель своего пребывания в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Гражданину РФ было отказано в пересечении государственной границы.

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"Однако, чтобы все же попасть в нашу страну, мужчина попытался подкупить пограничников и предложил военнослужащему взятку в размере 1 тыс российских рублей", - отметили в пресс-службе.

Фото: dpsu.gov.ua

Правонарушителю запрещен въезд в Украину на три года. В Нацполицию направили уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 369 Уголовного кодекса.

8 января 2019 года россиянин  предложил взятку в размере $200 пограничникам в аэропорту Жуляны.

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Теги: Украина, граница, госпогранслужба, взятка, россиянин
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