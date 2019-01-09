Россиянин пытался за взятку попасть в Украину: фото

Фото: dpsu.gov.ua

Россиянин вчера предложил взятку в размере $200 пограничникам в аэропорту Жуляны. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Вчера в столичном аэропорту Жуляны пограничники во время оформления пассажиров, прибывших из Баку, отказали в пересечении государственной границы трем иностранцам.

Реклама

Мужчины не смогли объяснить цель своего пребывания в Украину.

"Однако один из них, гражданин РФ, решил все-таки попасть в нашу страну и для этого попытался подкупить пограничников. Иностранец предложил военнослужащему взятку в размере $200, чтобы получить содействие в пересечении украинской границы ним и его двумя товарищами - гражданами Азербайджана", - отмечается в сообщении.

Факт был зафиксирован офицерами внутренней безопасности Госпогранслужбы и представителями военной прокуратуры, после этого мужчину передали сотрудникам Нацполиции.

Двум гражданам Азербайджан запретили въезд в Украину на три года, их вернули обратным рейсом.

1 января 2019 года россиянин купил поддельный паспорт, чтобы попасть в Украину.