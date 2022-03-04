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ГСЧС ликвидировала пожар на Запорожской АЭС: жертв нет

Цей матеріал також доступний українською
04.03.2022, 06:38
ГСЧС ликвидировала пожар на Запорожской АЭС: жертв нет - Фото
Скриншот с видео

В 06:20 пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС в городе Энергодар был ликвидирован. Об этом сообщает ГСЧС.

Жертв и пострадавших нет.

  • Сегодня в результате обстрела Запорожской АЭС россияне попали в энергоблок №1, сообщил в Telegram НАЭК "Энергоатом". На АЭС идет пожар в учебно-тренировочном корпусе. Пожарные не могут начать ее тушить, поскольку россияне обстреливают АЭС.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба потребовал от оккупационных войск РФ немедленно прекратить огонь по Запорожской АЭС.
  • В Госатомрегулировании сообщили  что основное оборудование и энергоблоки Запорожской АЭС сохраняют целостность. Изменение радиационного состояния на текущее время не зафиксировано. Бои на станции прекратились.
Юрий Смирнов
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обстрел заэс Запорожская АЭС
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