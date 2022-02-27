ГСЧС опровергает попадание ракеты в пункт радиоактивных отходов в Киеве

ГСЧС опровергает информацию, что при обстреле Киева российские оккупанты попали ракетой в пункт захоронения радиоактивных отходов киевского филиала Объединения Радон. Об этом говорится в сообщении службы в Telegram.

Спасатели выехали на место происшествия для разведки и измерения фона воздуха. На месте было установлено, что в результате обстрелов неизвестный объект попал рядом с предприятием и не достиг важных объектов.

Как отметила Елена Полякова, заместитель директора Объединения Радон по производственным вопросам: "Выход радионуклидов в окружающую среду не состоялся, радиационный фон в норме, поверхностного загрязнения нет".

Также на месте работала опытно-испытательная лаборатория Главного управления ГСЧС, подтвердившая, что угрозы для населения нет.

27 февраля ночью Государственная инспекция по ядерному регулированию заявила, что российские оккупанты попали ракетой в пункт утилизации радиоактивных отходов киевского филиала Объединения Радон.

Юрий Смирнов

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