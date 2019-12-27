ГСЧС переходит на "праздничный" усиленный режим работы

На круглосуточном дежурстве будут находиться около 7 тыс. человек (Иллюстрация: скриншот с видео на канале ГСЧС)

В период новогодних и рождественских праздников с 28 декабря по 2 января и с 4 до 8 января 2020 года ГСЧС переведена на усиленный режим несения службы. Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

27 декабря прошла проверка документации рабочих групп штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций и готовности работников аппарата службы к выездам по тревоге и выполнению задач на месте происшествия в зимний период. Также в ходе учений проведено развертывание спецавтомобиля мобильной опергруппы и передвижного пункта управления ГСЧС.

В системе ГСЧС на круглосуточном дежурстве будут находиться около 7 тыс. человек личного состава и 2 тыс. единиц пожарно-спасательной и специальной техники. В случае осложнения ситуации предусмотрено увеличение численности сил и средств до более 13 тыс. человек и 3 700 единиц техники.

С 24 декабря по 7 января в центре для обеспечения дополнительных мест для парковки приостановят действие 104 дорожных знаков "Стоянка запрещена".

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