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В центре Киева на праздники сделают больше парковок: где именно

В центре Киева на праздники сделают больше парковок: где именно - Фото
Главная елка на Софийской площади (Фото: пресс-служба КГГА)
24.12.2019, 19:34

Автомобиль можно будет оставить на 19 локациях, где обычно это запрещено

С 24 декабря по 7 января в центре для обеспечения дополнительных мест для парковки приостановят действие 104 дорожных знаков "Стоянка запрещена". Об этом сообщает Центр организации дорожного движения в Facebook.

Автомобиль можно будет оставить на 19 локациях, где обычно это запрещено:

- ул. Большая Житомирская (от ул. Олеся Гончара до ул. Владимирской);

- ул. Михайловская;

- ул. Олеся Гончара (от ул. Большая Житомирская до ул. Ярославов Вал);

- ул. Стрелковая;

- ул. Золотоворотская;

- переулок Рыльский;

- переулок Георгиевский;

- ул. Рейтарская (от ул. Золотоворотской до ул. Олеся Гончара);

- ул. Ярославов Вал (от ул. Олеся Гончара до ул. Владимирской);

- ул. Прорезная;

- ул. Бориса Гринченко;

- переулок Тараса Шевченко;

- ул. Софиевская;

- ул. Аллы Тарасовой;

- переулок Михайловский (от ул. Софиевской до ул. Михайловской);

- ул. Малая Житомирская;

 - ул. Трехсвятительская (от ул. Крещатик до д №4 по ул. Трехсвятительской);

- ул. Костельная;

- ул. Владимирская (от ул. Большая Житомирская до переулка Десятинного и от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной).

В центре говорят, что таким образом возле Софиевской площади, где будут проходить массовые гуляния, появится 897 дополнительных мест для парковки.

Ранее КГГА открыла движение автотранспорта по Крещатику во все выходные и праздничные дни. Причина – в подготовке к празднованию Нового года.

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автомобиль парковка праздник новый год
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