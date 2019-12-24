В центре Киева на праздники сделают больше парковок: где именно

С 24 декабря по 7 января в центре для обеспечения дополнительных мест для парковки приостановят действие 104 дорожных знаков "Стоянка запрещена". Об этом сообщает Центр организации дорожного движения в Facebook.
Автомобиль можно будет оставить на 19 локациях, где обычно это запрещено:
- ул. Большая Житомирская (от ул. Олеся Гончара до ул. Владимирской);
- ул. Михайловская;
- ул. Олеся Гончара (от ул. Большая Житомирская до ул. Ярославов Вал);
- ул. Стрелковая;
- ул. Золотоворотская;
- переулок Рыльский;
- переулок Георгиевский;
- ул. Рейтарская (от ул. Золотоворотской до ул. Олеся Гончара);
- ул. Ярославов Вал (от ул. Олеся Гончара до ул. Владимирской);
- ул. Прорезная;
- ул. Бориса Гринченко;
- переулок Тараса Шевченко;
- ул. Софиевская;
- ул. Аллы Тарасовой;
- переулок Михайловский (от ул. Софиевской до ул. Михайловской);
- ул. Малая Житомирская;
- ул. Трехсвятительская (от ул. Крещатик до д №4 по ул. Трехсвятительской);
- ул. Костельная;
- ул. Владимирская (от ул. Большая Житомирская до переулка Десятинного и от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной).
В центре говорят, что таким образом возле Софиевской площади, где будут проходить массовые гуляния, появится 897 дополнительных мест для парковки.
Ранее КГГА открыла движение автотранспорта по Крещатику во все выходные и праздничные дни. Причина – в подготовке к празднованию Нового года.