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КГГА по случаю Нового года не будет перекрывать Крещатик для авто

КГГА по случаю Нового года не будет перекрывать Крещатик для авто - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
02.12.2019, 14:59

В мэрии напомнили, что зимние развлечения будут проходить на Софийской площади

Киевская госадминистрация открыла движение автотранспорта по Крещатику во все выходные и праздничные дни. Причина – в подготовке к празднованию Нового года. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Это связано с ограничениями движения транспорта вдоль Владимирского проезда на время подготовки и празднования Нового года и Рождества", - сказано в сообщении.

В частности, с 25 ноября по 26 января 2020 г ограничено движение транспорта вдоль Владимирского проезда правой полосы в направлении движения к Михайловской площади, а также запрещено движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда (от улицы Малой Житомирской до Михайловской площади).

В КГГА напомнили, что зимние развлечения будут проходить на Софийской площади и частично – на Владимирском проезде.

Читайте также: Новый год-2020. В КГГА рассказали о праздновании в столице

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Крещатик КГГА софийская площадь новый год
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