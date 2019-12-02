КГГА по случаю Нового года не будет перекрывать Крещатик для авто

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Киевская госадминистрация открыла движение автотранспорта по Крещатику во все выходные и праздничные дни. Причина – в подготовке к празднованию Нового года. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Это связано с ограничениями движения транспорта вдоль Владимирского проезда на время подготовки и празднования Нового года и Рождества", - сказано в сообщении.

В частности, с 25 ноября по 26 января 2020 г ограничено движение транспорта вдоль Владимирского проезда правой полосы в направлении движения к Михайловской площади, а также запрещено движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда (от улицы Малой Житомирской до Михайловской площади).

В КГГА напомнили, что зимние развлечения будут проходить на Софийской площади и частично – на Владимирском проезде.

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