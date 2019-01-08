ГУР: Кадровым российским военным выдают псевдопаспорта в Донбассе

Фото: скриншот видео

Российское оккупационное командование усиливает меры по сокрытию очередной ротации российских офицеров на руководящих должностях в составе соединений и частей во временно оккупированном Донбассе. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"В ходе ротации российские кадровые военнослужащие пересекают неконтролируемые Украины участка российско-украинской границы под непосредственным руководством спецслужб РФ", - отмечается в сообщении.

Реклама

По данным украинской разведки, во избежание утечки информации о пребывании в ОРДЛО кадровым российским военнослужащим, офицерам и наемникам - гражданам РФ, в кратчайшие сроки оформляются псевдопаспорта террористических организаций ЛНР/ДНР.

В ГУР сообщали, что создаются искусственные условия для невозможности трудоустройства граждан, которые на протяжении этого года привлекались к мобилизационным сборам и отказывались от призыва.