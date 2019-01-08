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08.01.2019, 16:01

ГУР: Кадровым российским военным выдают псевдопаспорта в Донбассе

ГУР: Кадровым российским военным выдают псевдопаспорта в Донбассе - Фото
Фото: скриншот видео

В ГУР объяснили, как боевики скрывают присутствие российских военных в ОРДЛО

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Российское оккупационное командование усиливает меры по сокрытию очередной ротации российских офицеров на руководящих должностях в составе соединений и частей во временно оккупированном Донбассе. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"В ходе ротации российские кадровые военнослужащие пересекают неконтролируемые Украины участка российско-украинской границы под непосредственным руководством спецслужб РФ", - отмечается в сообщении.

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По данным украинской разведки, во избежание утечки информации о пребывании в ОРДЛО кадровым российским военнослужащим, офицерам и наемникам - гражданам РФ, в кратчайшие сроки оформляются псевдопаспорта террористических организаций ЛНР/ДНР.

В ГУР сообщали, что создаются искусственные условия для невозможности трудоустройства граждан, которые на протяжении этого года привлекались к мобилизационным сборам и отказывались от призыва.

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Теги: псевдопаспорта, боевики, война в донбассе, гур, кадровые военные рф
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