ГУР: Российские спецслужбы запускают фейки по дискредитации СБУ

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Командование ВС РФ усиливает меры по предотвращению случаев дезертирства военнослужащих группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

По данным украинской разведки, среди боевиков развернули так называемую разъяснительную работу с доведением до всего личного состава, разработанных российскими спецслужбами информационно-пропагандистских материалов по дискредитации программы Службы безопасности Украины "Тебя ждут дома".

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"Для устрашения им навязывается ложная и искаженная информация об "ужасных последствиях" для тех, кто по своей воле перейдет на подконтрольную Украине территорию", - отмечается в сообщении.

В ГУР отметили, что в связи с этим принимаются меры по усилению работы контрольно-пропускных пунктах в ОРДЛО.

15 марта 2019 года сообщалось, что в Луганске боевики обязали всех сотрудников больниц и поликлиник явиться в ближайшее время военкоматы якобы для "сверки данных".