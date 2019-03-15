"Снова запугивают": о ситуации в больницах и военкоматах Луганска

Фото: LIGA.net

Во временно оккупированном Луганске боевики обязали всех сотрудников больниц и поликлиник явиться в ближайшее время военкоматы якобы для "сверки данных". Об этом сообщили сегодня LIGA.net собеседники на правах анонимности.

"Сказали - это касается всех сотрудников, от медсестер до главврачей, снова запугивают", - отметил источник.

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Другой собеседник добавил, что его знакомые не собираются это делать. "На каком основании? Не имеют права, я никуда не пойду", - сказала сотрудница одной из поликлиник города.

Она уточнила, что не боится увольнения. "Тут уже не осталось почти специалистов. Все стабильно плохо", - подчеркнула луганчанка.

По информации группы Информационное сопротивление, в ходе мобилизационных мероприятий выяснилось, что значительную часть "резервистов" в реальности в силу тех или иных причин в нужный момент призвать не представляется возможным, поскольку выехали "на заработки", сменили место постоянного проживания по другим причинам, в действительности являются гражданами РФ.

"В связи с чем из штаба 2-го АК в военкоматы, бригады и батальоны поступило распоряжение немедленно «обновить» и провести сверку списков «приписного состава", - говорится в сообщении.

14 марта в ГУР сообщали, что боевики меняют условия призыва для местных жителей.