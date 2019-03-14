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14.03.2019, 13:52

Боевики меняют условия призыва для местных жителей - ГУР

Боевики меняют условия призыва для местных жителей - ГУР - Фото
Кафе Сепар в Донецке (фото - LIGA.net)

В ГУР отметили, что речь идет о призыве "по так называемой упрощенной процедуре"

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Командование ВС РФ принимает меры для усиления боеспособности группировки российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории части Донбасса. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

По данным украинской разведки, с начала этой недели увеличились объемы поставок из страны-агрессора России боеприпасов, горюче-смазочных материалов и другого военного имущества для обеспечения соединений и частей боевиков.

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"Вновь назначенные в порядке очередности кадровые российские офицеры активизировали деятельность по повышению уровня укомплектованности подразделений личным составом за счет призыва местного населения по так называемой упрощенной процедуре, в том числе лиц, непригодных к военной службе по состоянию здоровья", - отмечается в сообщении.

27 февраля 2019 года в ГУР объяснили, зачем в Донбасс перебросили российских военных.

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Теги: боевики, война, гур, призыв
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