ГУР: в Донбассе на собственных минах подорвалась ДРГ боевиков

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Командование ВС РФ продолжает поставлять на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей оружие и боеприпасы, запрещенные международными конвенциями. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"В конце января в подразделения соединений и частей боевиков выдана очередная партия противопехотных мин нажимного действия (ПМН) и осколочного поражения (ОЗМ-72)", - отмечается в сообщении.

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По данным украинской разведки, инженерно-саперные подразделения террористов установили дополнительные минно-взрывные заграждения на передовых позициях российских оккупационных войск на всех направлениях.

"Указанные преступные действия российских оккупационных войск повышают минную опасность в регионе и представляют угрозу жизни гражданского населения", - говорится в сообщении.

В ГУР уточнили, что 8 февраля на установленных ранее минах подорвалась диверсионно-разведывательная группа террористов при попытке выйти за линию передовых позиций оккупационных войск.

8 февраля 2019 года сообщалось, что террористы готовят диверсии на линии разграничения.