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08.02.2019, 14:00

Боевики готовят диверсии на линии разграничения - ГУР

Боевики готовят диверсии на линии разграничения - ГУР - Фото
Фото: скриншот видео

По данным украинской разведки, террористы активизировали диверсионно-разведывательные группы в Донбассе

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Командование российско-оккупационных войск осуществляет меры по наращиванию ведения разведки за украинскими военными вдоль линии разграничения. Об этом сообщает Главное управление минобороны.

По данным украинской разведки, боевики активизировали использование диверсионно-разведывательных групп во всех направлениях для ведения разведки позиций ВСУ с целью выявления слабых мест обороны, совершения диверсий и обеспечение проведения провокационных действий с использованием артиллерии.

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"С этой целью в состав ДРГ включаются корректировщик артиллерийского огня и снайперские пары", - уточняется в сообщении.

В ГУР сообщали, что создаются искусственные условия для невозможности трудоустройства граждан, которые на протяжении этого года привлекались к мобилизационным сборам и отказывались от призыва.

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Теги: война, Донбасс, гур, дрг
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