Хакер из Украины обвинен во взломе Комиссии по ценным бумагам США

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В США предъявлены обвинения украинскому хакеру и еще нескольким фигурантам в связи с участием в схеме обмена информацией, полученной путем проникновения в базу данных Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Об этом сообщает Reuters.

В сентябре 2017-го SEC заявила, что обнаружила взлом своей корпоративной базы данных Edgar, которую используют компании, управляющие капиталами.

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27-летнего Александра Еременко из Киева и его сообщников заподозрили в получении тысячи документов, в том числе примерно 157 объявлений о доходах. Хакеры взломали Edgar через литовский сервер, а затем поделились украденными данными с сетью трейдеров.

По данным SEC, эти трейдеры (восемь человек и компаний в США, России и Украине) получили незаконную прибыль в размере более $ 4,1 млн, продавая украденную информацию с мая по октябрь 2016 года.

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В обвинительном акте из 16 пунктов, поданном в окружной суд США в Ньюарке, штат Нью-Джерси, министерство юстиции США обвинило Еременко и Артема Радченко, еще одного украинского гражданина, который, по его словам, привлекал трейдеров к незаконной деятельности, в компьютерном мошенничестве и других преступлениях.

SEC подала соответствующие гражданские обвинения против Еременко и еще восьми подозреваемых.