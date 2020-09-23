Хакеры взломали сайт Нацполиции и разместили фейковые новости

Сайт Нацполиции временно не работает, последствия хакерской атаки устраняются

Сегодня, 23 сентября, в 11:45 было зафиксировано несанкционированное вмешательство в работу сайта Национальной полиции. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ведомства.

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Из-за взлома сайта на некоторых страницах областных управлений Нацполиции появилась недостоверная информация. В частности, была опубликована фейковая новость о якобы нештатной ситуации на Ровенской АЭС и о гибели военнослужащих на Яворовском полигоне.

На данный момент сайт ведомства временно отключен, последствия хакерской атаки устраняются.

В феврале 2019 года о хакерской атаке на официальный сайт объявил Минздрав.

В апреле 2019 года хакеры взломали сайт Укравтодора.

Денис Юдин

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