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Хакеры взломали сайт Нацполиции и разместили фейковые новости

23.09.2020, 14:18
Хакеры взломали сайт Нацполиции и разместили фейковые новости - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Сайт Нацполиции временно не работает, последствия хакерской атаки устраняются

Сегодня, 23 сентября, в 11:45 было зафиксировано несанкционированное вмешательство в работу сайта Национальной полиции. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ведомства.

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Из-за взлома сайта на некоторых страницах областных управлений Нацполиции появилась недостоверная информация. В частности, была опубликована фейковая новость о якобы нештатной ситуации на Ровенской АЭС и о гибели военнослужащих на Яворовском полигоне.

На данный момент сайт ведомства временно отключен, последствия хакерской атаки устраняются.

Денис Юдин
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