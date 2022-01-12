Инженеры "Антонова" починили "Мрию" в Польше. Она уже летит над Китаем

Самый большой самолет в мире Ан-225 "Мрия", у которого повредилась стойка шасси, починили инженеры госпредприятия "Антонов". Об этом сообщается в Facebook "Антонова".

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Украинские инженеры прибыли в польский Жешув на самолете Ан-26 из Международного аэропорта "Гостомель".

Они заменили болты и закрепили датчик системы торможения шасси на Ан-225 – полностью исправили повреждения самолета.

"Мрия" отправилась в коммерческий рейс в Тяньцзинь, и на момент выхода этой новости уже находится над Китаем.

СПРАВКА. Ан-225 "Мрия" – крупнейший и самый мощный самолет в мире, способный взять на борт 250 тонн. Он представлен только в одном экземпляре. КБ "Антонов" создало его еще в 1980-х, изначально планировалось использовать Ан-225 как авиатранспорт для многоразового космического корабля "Буран".

9 января "Мрия" прилетела в Жешув. Посадка самолета была зрелищной: он показался перед наблюдателями за несколько десятков метров до земли, буквально разрезав густой туман.

11 января сообщалось, что у Ан-225 повреждена стойка шасси, его вылет из Польши задерживается, госпредприятие "Антонов" выслало самолет на помощь.

Наталия Медведева

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