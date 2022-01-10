Прорезала туман, как волны Моисей. Ан-225 "Мрия" красиво приземлилась в Польше – видео

Самый большой в мире самолет Ан-225 "Мрия" красиво приземлился сквозь туман в Польше. Соответствующее видео опубликовал в Facebook-группе, посвященной самолету, польский споттер Блажей Батуг (Błażej Batóg).
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По данным сервиса Flight Radar 24, 9 января "Мрия" выполняла рейс Стамбул — Жешув. Судя по видео, в польском городе стояла туманная погода – "Мрию" долгое время не видно, хотя слышен гул шести двигателей самолета-гиганта.
В последний момент Ан-225 появляется перед наблюдателями, разрезает туман и совершает посадку. После этого туман разошелся закрученными волнами, словно воды, которые в библейском сказании расступились перед пророком Моисеем.
"Привет из туманной Польши, видеозапись прекрасна", – подписал видео автор.
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Экипаж – 6 человек, размах крыла – 88 м, длина – 84 м, высота – 18 м, пустой вес – 250 т, при полной загрузке – 640 т, скорость – 850 км/ч, полет – 15 400 км, с грузом 200 т – 4000 км, потолок – 12 км.
- В июле 2021-го командир "Мрии" опубликовал уникальное видео взлета самого большого в мире самолета.
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