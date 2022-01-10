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Прорезала туман, как волны Моисей. Ан-225 "Мрия" красиво приземлилась в Польше – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2022, 07:37
Посадка самолета Ан-225 "Мрия" (скриншот видео Blazej Batog, Facebook)
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Самый большой в мире самолет Ан-225 "Мрия" красиво приземлился сквозь туман в Польше. Соответствующее видео опубликовал в Facebook-группе, посвященной самолету, польский споттер Блажей Батуг (Błażej Batóg).

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По данным сервиса Flight Radar 24, 9 января "Мрия" выполняла рейс Стамбул — Жешув. Судя по видео, в польском городе стояла туманная погода – "Мрию" долгое время не видно, хотя слышен гул шести двигателей самолета-гиганта.

В последний момент Ан-225 появляется перед наблюдателями, разрезает туман и совершает посадку. После этого туман разошелся закрученными волнами, словно воды, которые в библейском сказании расступились перед пророком Моисеем.

"Привет из туманной Польши, видеозапись прекрасна", – подписал видео автор.

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Прорезала туман, как волны Моисей. Ан-225 "Мрия" красиво приземлилась в Польше – видео
СПРАВКА. Ан-225 "Мрия" - самый крупный и наиболее мощный в мире транспортный самолет (берет на борт до 250 т), созданный КБ "Антонов" в конце 1980-х. Причина постройки – нужен был авиатранспорт для многоразового космического корабля "Буран". Предполагалось также использовать как первую ступень при воздушном старте космического корабля. Первый полет – в декабре 1988 года. В ноябре 2004-го внесен в Книгу рекордов Гиннесса за 240 рекордов.

Экипаж – 6 человек, размах крыла – 88 м, длина – 84 м, высота – 18 м, пустой вес – 250 т, при полной загрузке – 640 т, скорость – 850 км/ч, полет – 15 400 км, с грузом 200 т – 4000 км, потолок – 12 км.

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Марк Сировой
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самолет антонов авиация мрія посадка Мрия туман ан-225
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