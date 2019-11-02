Иностранец в зоне ООС вербовал украинок на секс-работу - ГПСУ

Фото: dpsu.gov.ua

В районе проведения операции объединенных сил задержали гражданина Турции, который вербовал украинок на заработки в зарубежные бордели. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Там говорят, что 45-летний мужчина искал женщин, которые находились в сложном материальном положении, через социальные сети. Он предлагал им трудоустройство в секс-индустрии одной из стран Западной Европы.

Мужчину задержали на одном из блокпостов по дороге из Мариуполя.

"Он перевозил двух украинок, которых собирался вывезти за границу для их дальнейшей сексуальной эксплуатации в странах Европейского Союза", - сообщили в ГПСУ.

Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) УК.

Иностранцу сообщили о подозрении.

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