Иностранец в зоне ООС вербовал украинок на секс-работу - ГПСУ

В районе проведения операции объединенных сил задержали гражданина Турции, который вербовал украинок на заработки в зарубежные бордели. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Там говорят, что 45-летний мужчина искал женщин, которые находились в сложном материальном положении, через социальные сети. Он предлагал им трудоустройство в секс-индустрии одной из стран Западной Европы.
Мужчину задержали на одном из блокпостов по дороге из Мариуполя.
"Он перевозил двух украинок, которых собирался вывезти за границу для их дальнейшей сексуальной эксплуатации в странах Европейского Союза", - сообщили в ГПСУ.
Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) УК.
Иностранцу сообщили о подозрении.
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