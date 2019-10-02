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Интерпол искал 14 лет в 190 странах. В Польше задержали украинца

Интерпол искал 14 лет в 190 странах. В Польше задержали украинца - Фото
Арест (фото - depositphotos.com)
02.10.2019, 23:57

Гражданина Украины подозревают в совершении убийства

Польские пограничники в пункте пропуска в Медыке (Подкарпатское воеводство) задержали 32-летнего гражданина Украины, которого разыскивали в 190 странах мира по так называемому "красному уведомлению" Интерпола за убийство. Об этом сообщает Польское радио.

Задержанного должны экстрадировать в Украину после решения суда.

По словам пресс-секретаря Бескидского отдела Пограничной службы Эльжбеты Пикор, украинца задержали в пешеходном пункте пропуска в Медыке, через который он хотел покинуть территорию Польши.

По ее словам, во время паспортного контроля польские пограничники выяснили, что украинца разыскивает Интерпол. Оказалось, что 32-летнего гражданина Украины 14 лет разыскивают на территории 190 стран мира, его подозревают в совершении убийства в Украине.

Красное уведомление (англ. Red Notice) означает высокий уровень международного розыска, это сигнал для служб всех стран, что разыскиваемый - опасный преступник.

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