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30.01.2019, 17:10

Исчез капитан российского судна "Норд": открыто уголовное дело

Исчез капитан российского судна "Норд": открыто уголовное дело - Фото
Владимир Горбенко (фото - Facebook Максима Могильницкого)

Производство открыто по статье "умышленное убийство" с дополнительной квалификацией "безвести пропавший"

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По делу об исчезновении капитана судна "Норд" Владимира Горбенко открыто уголовное производство. Об этом журналисту LIGA.net сообщили в пресс-службе Нацполиции запорожской области.

"В связи с исчезновением капитана корабля "Норд" Владимира Горбенко, открыто уголовное дело по статье 115 УК "Умышленное убийство" с дополнительной квалификацией "безвести пропавший", - рассказали в пресс-службе Нацполиции.

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Также, в комментарии журналистам, зампрокурора АР Крыма Игорь Поночевный отметил, что слухи о похищении Горбенко правоохранительными органами беспочвенны. 

"Мы работаем исключительно в рамках закона. Я не знаю, зачем этому делу хотят придать политичности и еще большо распиарить", - рассказал он.

25 марта 2018 года пограничники задержали в украинских водах Азовского моря рыболовецкое судно "Норд" под флагом РФ, зарегистрированное во временно аннексированном Крыму.

Члены экипажа плавсредства - 10 человек - нарушили порядок выезда с оккупированной территории и имели при себе паспорта граждан России, незаконно выданные в Керчи. 

30 марта суд арестовал судно. 19 июня Херсонский горсуд отказался продливать арест и позволили капитану судна Владимиру Горбенко выехать во временно оккупированный Крым.

28 января появилась информация об исчезновении капитана "Норда".

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Теги: Норд, Владимир Горбенко, капитан
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