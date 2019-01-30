Исчез капитан российского судна "Норд": открыто уголовное дело

Владимир Горбенко (фото - Facebook Максима Могильницкого)

По делу об исчезновении капитана судна "Норд" Владимира Горбенко открыто уголовное производство. Об этом журналисту LIGA.net сообщили в пресс-службе Нацполиции запорожской области.

"В связи с исчезновением капитана корабля "Норд" Владимира Горбенко, открыто уголовное дело по статье 115 УК "Умышленное убийство" с дополнительной квалификацией "безвести пропавший", - рассказали в пресс-службе Нацполиции.

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Также, в комментарии журналистам, зампрокурора АР Крыма Игорь Поночевный отметил, что слухи о похищении Горбенко правоохранительными органами беспочвенны.

"Мы работаем исключительно в рамках закона. Я не знаю, зачем этому делу хотят придать политичности и еще большо распиарить", - рассказал он.

25 марта 2018 года пограничники задержали в украинских водах Азовского моря рыболовецкое судно "Норд" под флагом РФ, зарегистрированное во временно аннексированном Крыму.

Члены экипажа плавсредства - 10 человек - нарушили порядок выезда с оккупированной территории и имели при себе паспорта граждан России, незаконно выданные в Керчи.

30 марта суд арестовал судно. 19 июня Херсонский горсуд отказался продливать арест и позволили капитану судна Владимиру Горбенко выехать во временно оккупированный Крым.

28 января появилась информация об исчезновении капитана "Норда".