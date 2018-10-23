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23.10.2018, 20:50

Из РФ в Украину под видом живого человека пытались ввезти труп

Из РФ в Украину под видом живого человека пытались ввезти труп - Фото
Фото: dpsu.gov.ua

Тело было посажено на заднее сидение автомобиля и пристегнуто ремнем безопасности

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Из России в Украину через пункт пропуска Гоптовка в Харьковской области гражданин РФ пытался ввезти труп женщины, выдавая ее за живую. Об этом в Facebook сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

Он рассказал, что тело обнаружили в автомобиле Ford, которым управлял муж женщины, гражданин РФ. Также в автомобиле находился их сын, который имеет паспорт Украины.

"При осмотре транспортного средства на заднем сиденье правоохранители обнаружили труп женщины, которая была посажена и пристегнута ремнем безопасности как живой человек", - написал Слободян.

После обнаружения трупа водитель предоставил свидетельство о смерти от 22 октября, выданное компетентными органами РФ.

По словам правонарушителей, они пытались переместить тело на территорию Украины с целью захоронения в Запорожской области.

"Российские правоохранители, которые несут службу в смежном с Гоптовкой пункте пропуска "Нехотеевка", в свою очередь, не увидели в перемещении трупа таким образом ничего удивительного, и после всех контрольных операций выпустили транспортное средство с территории РФ", - сообщил представитель ГПСУ.

Продолжаются следственные действия.

10 октября на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда Чонгар пограничнику пытался дать взятку гражданин Украины, который нарушил порядок въезда в временно оккупированный Россией Крым.

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Теги: Россия, женщина, гоптовка, пограничник, труп
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