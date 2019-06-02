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02.06.2019, 12:15

Из-за обрушения крыши сцены на Kozak Fest погиб мужчина

Из-за обрушения крыши сцены на Kozak Fest погиб мужчина - Фото
Фото: pixabay.com

В результате обвала крыши сцены на фестивале в Днепропетровской области погиб один человек

В результате обвала крыши сцены во время рок-фестиваля Kozak Fest в Днепропетровской области погиб один человек. Об этом сообщила заместитель начальника отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Ольга Кузнецова в эфире телеканала 112.

"Нам известно, что в результате обрыва крыши пострадали три мужчины, один человек 1971 года рождения погиб. Две женщины получили травмы в виде переломов", - рассказала Кузнецова.

Она добавила, что погибший входил в группу монтажа сцены.

Открыто уголовное производство по 1 ч. ст. 115 с пометкой "несчастный случай".

Ранее музыкант Дмитрий Шуров сообщил, что из-за непогоды на фестивале обрушилась крыша сцены. По словам музыканта, тысячи людей вчера пытались покинуть фестиваль во время непрекращающегося ливня. "Творится хаос, падают деревья", - написал Шуров.

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Теги: происшествие, ураган, погода, Kozak Fest
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