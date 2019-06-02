Ураган обрушил крышу сцены на фестивале Kozak Fest: видео

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Вчера на фестивале Kozak Fest в Днепропетровской области начался ураган, падали деревья, обвалилась крыша сцены

Во время этно-рок-фестиваля Украины Kozak Fest, который проходит в Днепропетровской области, вчера, 1 июня, из-за непогоды обрушилась крыша сцены. Об этом музыкант Дмитрий Шуров сообщил у себя в Instagram.

Он написал, что из-за случившегося могут быть пострадавшие.

По словам музыканта, тысячи людей вчера пытались покинуть фестиваль во время непрекращающегося ливня.

"Творится хаос, падают деревья", - написал Шуров.

Вчера Укргидрометцентр прогнозировал ухудшение погоды в пяти областях, в том числе грозы, град и шквальный ветер.

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Теги: происшествие, видео, ураган, погода, Kozak Fest
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