Ураган обрушил крышу сцены на фестивале Kozak Fest: видео

Во время этно-рок-фестиваля Украины Kozak Fest, который проходит в Днепропетровской области, вчера, 1 июня, из-за непогоды обрушилась крыша сцены. Об этом музыкант Дмитрий Шуров сообщил у себя в Instagram.

Он написал, что из-за случившегося могут быть пострадавшие.

По словам музыканта, тысячи людей вчера пытались покинуть фестиваль во время непрекращающегося ливня.

"Творится хаос, падают деревья", - написал Шуров.

Вчера Укргидрометцентр прогнозировал ухудшение погоды в пяти областях, в том числе грозы, град и шквальный ветер.