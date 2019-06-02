Ураган обрушил крышу сцены на фестивале Kozak Fest: видео

Во время этно-рок-фестиваля Украины Kozak Fest, который проходит в Днепропетровской области, вчера, 1 июня, из-за непогоды обрушилась крыша сцены. Об этом музыкант Дмитрий Шуров сообщил у себя в Instagram.
Он написал, что из-за случившегося могут быть пострадавшие.
По словам музыканта, тысячи людей вчера пытались покинуть фестиваль во время непрекращающегося ливня.
"Творится хаос, падают деревья", - написал Шуров.
Вчера Укргидрометцентр прогнозировал ухудшение погоды в пяти областях, в том числе грозы, град и шквальный ветер.