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Избиение журналиста на Банковой. Двум фигурантам объявили о подозрении

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2021, 21:19
Избиение журналиста на Банковой. Двум фигурантам объявили о подозрении - Фото
Александр Кужельный (Скриншот видео hromdske)

Следователи полиции Киева сообщили о подозрении двум фигурантам дела об избиении журналиста, которое произошло 14 августа после акции Нацкорпуса возле Офиса президента. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева и столичная прокуратура в Facebook.

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По данным полиции, подозреваемые – жители Львова, 2001-го и 2004-го г.р., которые были участниками акции. Каждый из них, по предварительным данным, нанес потерпевшему от семи до десяти ударов в область головы, туловища и ног.

Им сообщили о подозрении в рамках уголовного дела по статье об угрозе или насилии против журналиста, санкция которой предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Сотрудники полиции устанавливают роль других участников в содеянном правонарушении.

Правоохранители отметили: "Извинения за совершение преступления не освобождает правонарушителей от ответственности".

В полиции добавили, что раскаяние и материальная компенсация расходов на лечение журналиста могут быть учтены судом при вынесении приговора.

"Членство в любых общественных формированиях или политических организациях не освобождает от ответственности за совершение правонарушения", – напомнили правоохранители.

  • 14 августа на фотокорреспондента издания Букви Александра Кужельного напали неизвестные после акции Национального корпуса.
  • В тот же день Нацкорпус заявил, что извинился перед журналистом, а нападавшие якобы "понесли наказание".
Наталия Медведева
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нацкорпус Александр Кужельный журналист избиение
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