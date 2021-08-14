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На журналиста Букв напали после акции Нацкорпуса под Офисом президента

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2021, 19:42
На журналиста Букв напали после акции Нацкорпуса под Офисом президента - Фото
Александр Кужельной (Фото - hromadske.ua)

На фотокорреспондента издания Букви Александра Кужельного напали неизвестные после акции Национального корпуса. Об этом сообщается на сайте Букв.

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Во время акции, по словам Кужельного, неизвестный в Балаклаве подошел к нему спросил и "в императивной форме убеждал уйти".

После этого инцидента корреспондент быстро покинуть место после того, как акция завершится, пишет издание.

"Однако после завершения акции его догнала группа лиц, в агрессивной форме требовала удаления фотографий, сделанных корреспондентом Букв, и применила против него силу", – отмечают журналисты.

Сообщается, что после нападения к Кужельному подошел Андрей Билецкий, лидер Нацкорпуса – он "осудил нападение и пообещал помочь идентифицировать причастных к нему".

По словам Кужельного, один из нападавших перед тем, как применить против него силу, вспоминал о нападении, которое произошел 21 июля под судом, где проходило заседание по делу анархиста Алексея Боленкова. Тогда против Кужельного также совершали насильственные действия.

Как сообщила в Facebook Надежда Максимец, пресс-секретарь прокуратуры Киева, по факту причинения нападения на журналиста открыто делу по ч.2 ст. 345-1 УК. Санкция статьи предусматривает до пяти лет тюрьмы.

Станислав Стороженко
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Национальный корпус андрей билецкий Александр Кужельный нападение на журналиста
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