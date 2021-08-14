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В центре Киева произошли столкновения между Нацкорпусом и полицией – трансляция протеста видео

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2021, 14:53
Протест Нацкорпуса в Киеве (фото - Нацкорпус, Telegram)
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В центре Киева произошли столкновения между Национальным корпусом и полицией. Это было видно на трансляции протеста, которую ведет Нацкорпус в YouTube.

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Сегодня днем Нацкорпус сообщил в Telegram, что собрался на протест на майдане Независимости. Участники акции пришли под лозунгами, что президент Владимир Зеленский якобы "ущемляет патриотов" и собирается "допустить капитуляцию". Также они выразили поддержку арестованным представителям Нацкорпуса по делу о якобы рэкете в Харькове.

Сформированные у майдана Независимости колонны с флагами Нацкорпуса выдвинулись к Офису президента на улицу Банковую, кто-то из демонстрантов взял с собой шины.

Судя по трансляции, полиция потребовала у протестующих пройти осмотр на наличие запрещенных предметов и говорила с лидером Нацкорпуса Андреем Билецким, а затем начались столкновения. В Нацкорпусе заявляют, что конфликт спровоцировали правоохранители. По их словам, полиция использует слезоточивый газ и зажигает дымовые шашки.

Спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко заявил, что каждого участника протеста, который пройдет проверку, пустят к Офису президента. Он утверждает, что столкновения спровоцировали демонстранты, которые отказывались проходить проверку.

ОБНОВЛЕНО В 15:48. Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил в эфире Украина 24, что во время столкновений пострадали восемь силовиков: семеро полицейских и один военнослужащий.

Клименко говорит, что протестующие бросали камни, дымовые шашки и шины. Некоторые покрышки они зажгли – полиция их потушила и изъяла.

Нацкорпус сообщает о как минимум одном пострадавшем демонстранте (точное количество уточняется) и пошел к дому на улице Грушевского, в котором имеет квартиру Зеленский.

Марк Сировой
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Владимир Зеленский полиция киев протест столкновения андрей билецкий нацкорпус
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