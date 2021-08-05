UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

СБУ заявила о ликвидации ОПГ в Харьковской области, в которую входили члены Нацкорпуса

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2021, 13:18
СБУ заявила о ликвидации ОПГ в Харьковской области, в которую входили члены Нацкорпуса - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины проводит обыски у членов Национального корпуса в Харьковской области, сообщили LIGA.net в пресс-службе областного управления СБУ. Позже пресс-служба СБУ сообщила о ликвидации в области мощной группы вымогателей, в которую входили 50 человек.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"На территории Харьковской области проводятся оперативно-следственные действия, в том числе обыски у участников Нацкорпуса", – сказали в СБУ.

В СБУ отметили, что следственные действия еще не окончены, поэтому о деталях обысков сообщат позже. 

LIGA.net также обратилась за комментариями в пресс-службу партии Национальный корпус. "Мы пока не комментируем эту информацию", – ответили в НК.

ДОПОЛНЕНО В 13:35. На обыски отреагировал в Telegram глава Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин.

По его мнению, за обысками стоит президент Владимир Зеленский – якобы из-за боязни протестов, которые могут быть осенью.

ДОПОЛНЕО В 14:00. Пресс-служба СБУ заявила, что в результате спецоперации в Харьковской области ликвидировали группу, которая "собирала дань" с местных бизнесменов.

В релизе говорится, что в группу входили 50 человек. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах подтвердил, что в нее входили разные люди, в том числе и участники Нацкорпуса. 

По данным СБУ, группа занималась рэкетом, в частности у бизнесменов в сфере ритуальных услуг. В СБУ пишут, что в случае отказа платить им "дань" члены группы угрожали бизнесменам расправой, задокументированы случаи поджога автомобилей предпринимателей.

Доход группы составлял порядка 1 млн грн ежемесячно, отмечают в спецслужбе. По данным правоохранителей, группировка имела влияние на представителей местной власти, а ее деятельности способствовали чиновники одного из коммунальных предприятий Харьковского горсовета.

В СБУ говорят, что к обыскам привлекали и спецназ Альфа. Было изъято крупные суммы денег, боеприпасы, оружие, свидетельства действующих сотрудников полиции, черновые записи о поборах. Открыто дело по статьям о создании ОПГ (ст. 255 УК), вымогательству (ст. 289), противодействие законной хоздеятельности (ст. 206). 

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
сбу Харьков обыски нацкорпус
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 