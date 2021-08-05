СБУ заявила о ликвидации ОПГ в Харьковской области, в которую входили члены Нацкорпуса

Служба безопасности Украины проводит обыски у членов Национального корпуса в Харьковской области, сообщили LIGA.net в пресс-службе областного управления СБУ. Позже пресс-служба СБУ сообщила о ликвидации в области мощной группы вымогателей, в которую входили 50 человек.

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"На территории Харьковской области проводятся оперативно-следственные действия, в том числе обыски у участников Нацкорпуса", – сказали в СБУ.

В СБУ отметили, что следственные действия еще не окончены, поэтому о деталях обысков сообщат позже.

LIGA.net также обратилась за комментариями в пресс-службу партии Национальный корпус. "Мы пока не комментируем эту информацию", – ответили в НК.

ДОПОЛНЕНО В 13:35. На обыски отреагировал в Telegram глава Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин.

По его мнению, за обысками стоит президент Владимир Зеленский – якобы из-за боязни протестов, которые могут быть осенью.

ДОПОЛНЕО В 14:00. Пресс-служба СБУ заявила, что в результате спецоперации в Харьковской области ликвидировали группу, которая "собирала дань" с местных бизнесменов.

В релизе говорится, что в группу входили 50 человек. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах подтвердил, что в нее входили разные люди, в том числе и участники Нацкорпуса.

По данным СБУ, группа занималась рэкетом, в частности у бизнесменов в сфере ритуальных услуг. В СБУ пишут, что в случае отказа платить им "дань" члены группы угрожали бизнесменам расправой, задокументированы случаи поджога автомобилей предпринимателей.

Доход группы составлял порядка 1 млн грн ежемесячно, отмечают в спецслужбе. По данным правоохранителей, группировка имела влияние на представителей местной власти, а ее деятельности способствовали чиновники одного из коммунальных предприятий Харьковского горсовета.

В СБУ говорят, что к обыскам привлекали и спецназ Альфа. Было изъято крупные суммы денег, боеприпасы, оружие, свидетельства действующих сотрудников полиции, черновые записи о поборах. Открыто дело по статьям о создании ОПГ (ст. 255 УК), вымогательству (ст. 289), противодействие законной хоздеятельности (ст. 206).

Марк Сировой

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