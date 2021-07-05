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В Харькове задержали координатора организации ОПЗЖ Патриоты за жизнь – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2021, 21:41
В Харькове задержали координатора организации ОПЗЖ Патриоты за жизнь – СМИ - Фото
Олег Ширяев (фото - Facebook Ширяева)

В центре Харькова задержали координатора молодежной организации партии ОПЗЖ Патриоты – За жизнь Олега Ширяева. Об этом со ссылкой на начальника полиции Харьковской области Андрея Рубеля сообщает Суспильне.

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По его словам, операцию по задержанию проводил уголовный розыск. В каком деле, не уточнил.

По неофициальным данным издания, Ширяева задержали по делу о нападении на участника Нацкорпуса Артема Мошенского, в которого стреляли 30 июня на улице Родниковой. 

Глава центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин написал в Telegram, что к нападению причастен Ширяев. 

Сам Ширяев в Facebook написал, что не причастен к покушению, которое, по его словам, является "зачисткой свидетелей".

13 мая члены Патриотов за жизнь и другие сторонники партии спортивного вида препятствовали прохождению отдельных журналистов в помещение Печерского суда Киева, где избирали меру пресечения депутату ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

Читайте также: Разбор | Кулаки Кремля. Как устроена частная армия Виктора Медведчука

Вадим Ребрина
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Олег Ширяев нацкорпус артем мошенский
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