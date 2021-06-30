В Харькове стреляли в участника Нацкорпуса, он ранен

Сегодня, 30 июня, в Харькове произошла стрельба, в результате которой был ранен участник Национального корпуса Артем Мошенский. Об этом сообщили пресс-служба полиции Харьковской области и глава центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, в 9:30 в полицию сообщили, что на улице Родниковой неизвестный произвел в мужчину несколько выстрелов из неустановленного оружия, в результате которых 31-летний пострадавший получил ранения в области шеи.

Жорин написал в Telegram, что пострадавший – представитель Нацкорпуса Артем Мошенский.

Раненого отвезли в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

В городе проводили полицейскую операцию "Сирена".

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по статье о покушении на умышленное убийство.

8 июня в Харькове мужчина взорвал гранату, пострадали три человека.

Читайте также: В Украине предотвратили заказное убийство бизнесмена из Сербии – видео спецоперации

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.