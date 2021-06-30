В Харькове стреляли в участника Нацкорпуса, он ранен
Сегодня, 30 июня, в Харькове произошла стрельба, в результате которой был ранен участник Национального корпуса Артем Мошенский. Об этом сообщили пресс-служба полиции Харьковской области и глава центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин.
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Как отмечается, в 9:30 в полицию сообщили, что на улице Родниковой неизвестный произвел в мужчину несколько выстрелов из неустановленного оружия, в результате которых 31-летний пострадавший получил ранения в области шеи.
Жорин написал в Telegram, что пострадавший – представитель Нацкорпуса Артем Мошенский.
Раненого отвезли в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
В городе проводили полицейскую операцию "Сирена".
По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по статье о покушении на умышленное убийство.
- 8 июня в Харькове мужчина взорвал гранату, пострадали три человека.
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