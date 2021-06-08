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В Харькове мужчина бросил в людей гранату: трое раненых

08.06.2021, 23:06
В Харькове мужчина бросил в людей гранату: трое раненых - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Харькове, на проспекте Гагарина мужчина взорвал гранату. Пострадали три человека, медики оказывают им помощь на месте происшествия. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

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Информация о взрыве поступила в полицию в 21:53 от прохожего.

По адресу выехала следственно-оперативная группа.

"Злоумышленника 1992 года рождения задержали, сейчас с ним работают полицейские", – говорится в сообщении.

По информации местного издания Объектив, которое ссылается на полицию, пострадавшие 1988, 2002 и 2005 годов рождения. 16-летний парень – в состоянии средней тяжести, у него проникающее ранение грудной клетки. Двое старших – в удовлетворительном состоянии.

Начальник одного из харьковских отделений полиции Андрей Грязев сообщил журналистам, что злоумышленник бросил в людей гранату во время конфликта. Его личность установлена. Также поступала информация о возможно пострадавшем ребенке, который пропал с места происшествия. Полиция проверяет эту информацию. Полицейский также сообщил, что задержали злоумышленника местные жители. 

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Вадим Ребрина
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полиция взрыв Харьков
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