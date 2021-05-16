В Харькове разрушили заброшенный элеватор в районе Южного вокзала на улице Евгения Котляра – на этот раз, спустя полгода после первой попытки, здание все же удалось взорвать, пишет местный портал 057.ua.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Чтобы демонтаж прошел в безопасном режиме, движение транспорта и пешеходов вдоль улицы запретили, а на место событий приехали полицейские, спасатели и работники коммунальных служб.

СПРАВКА. Элеватор начал функционировать еще в начале прошлого века, сюда подвозили зерно по железной дороге и в конных повозках. В 70-е годы он стал частью городского Комбината хлебопродуктов № 2, но в 1995 году его остановили и здание начало медленно разрушаться.

Элеватор начал функционировать еще в начале прошлого века, сюда подвозили зерно по железной дороге и в конных повозках. В 70-е годы он стал частью городского Комбината хлебопродуктов № 2, но в 1995 году его остановили и здание начало медленно разрушаться. В последние годы элеватор пользовался популярностью у руферов (экстремалов, без страховки взбирающихся на высотные конструкции – ред.). В 2016 году тут погиб 22-летний парень, сорвавшись с высоты вниз.

В октябре 2020 года элеватор уже пытались взорвать, но тогда оно устояло - разрушить удалось только часть зернохранилища видео.

Смотрите также: Завораживающе. Взрыв элеватора в Харькове – видео с дрона

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.