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В Украине предотвратили заказное убийство бизнесмена из Сербии – видео спецоперации видео

15.06.2021, 13:29
Задержание (Фото - Нацполиция)
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В Украине предотвратили заказное убийство сербского бизнесмена. Организатору преступления обещали недвижимость в Москве стоимостью $2 млн. Об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Национальной полиции.

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В декабре 2020 года оперативники узнали о подготовке похищения сербского бизнесмена, у которого есть прибыльный бизнес в Украине.

Полицейские начали спецоперацию: вышли на организатора, совместно с сербскими коллегами "задокументировали" заказчиков, инсценировали похищение мужчины и задержали организатора.

В Офисе генпрокурора уточнили, что гражданина Сербии "заказали" его жена и брат. Бизнесмен намеревался расстаться с супругой, потому она решила от него "избавиться" – похитить, заставить подписать необходимые документы и убить. После смерти мужа ей должно было достаться имущество на сумму более 6 млн евро.

Организатора заказного убийства задержали 11 июня в Закарпатской области во время передачи $10 000 исполнителю. Он арестован без права на внесение залога, ему грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

  • 8 июня в полицию обратился мужчина, который сообщил об исчезновении своего иностранного коллеги, заявив, что тот не выходит на связь.
  • Полиция начала проверку, и позже в СМИ появилось видео "похищения" мужчины на Подоле.

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Оксана Житнюк
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