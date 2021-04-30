В Киеве полиция задержала уроженца Ирана и еще двух граждан этой страны, которые обманным путем вывезли из Турции в Украину свою соотечественницу с ребенком, лишили их свободы и, угрожая оружием, отобрали 25 биткоинов ($1,4 млн) и $100 000. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Организатор преступной схемы, по данным полиции, – 37-летний уроженец Ирана, его сообщники – двое граждан Ирана, которые длительное время проживают в Украине.

Правоохранители рассказали, что женщина жила в Турции и была известна как иранский блогер. К ней обратился лидер преступной группировки и сообщил, что в ближайшее время местные правоохранители якобы могут задержать ее и экстрадировать в Иран за нарушение норм морали этой страны. За $100 000 он предложил вывезти ее и ребенка из Турции в Украину, где оформить им соответствующий миграционный статус, чтобы избежать экстрадиции.

Когда женщина с дочерью прибыли в Украину, организатор схемы разместил их в арендованной квартире и спланировал разбойное нападение на женщину.

Для этого он привлек двоих граждан Ирана, которые долгое время проживают в Украине.

По словам потерпевшей, они угрожали оружием ей и ее ребенку, вынудив перевести им 25 биткоинов.

В полиции говорят, чтобы скрыть преступления организатор схемы пытался вывезти потерпевшую и ее ребенка в Турцию. Правоохранители спланировали спецоперацию, в результате которой задержали трех фигурантов. По местам их проживания проведены обыски, в ходе которых изъяты доказательства их противоправной деятельности, сообщили в полиции.

Лидеру группировки сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы или похищении человека и разбойном нападении, а его двум сообщникам – в совершении разбойного нападения. В случае доказательства вины им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Вадим Ребрина

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