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"Терроризировали" бизнесменов. Полиция блокировала крупную преступную группировку: видео видео

05.04.2021, 18:59
Фото: пресс-служба Нацполиции
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В Днепропетровской области правоохранители провели масштабную спецоперацию по блокированию деятельности преступной группировки. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Как отмечается, по результатам операции шесть человек задержали, 16-ти объявлены подозрения.

По информации полиции, участники группировки специализировались они на вымогательстве у предпринимателей и фермеров за предоставление так называемой "крыши", выполнении различных преступлений на заказ, поставке наркотиков и других вещей в тюрьмы и СИЗО, собирали средства для пополнения "воровского общака".

Как сообщается, оперативники и следователи в течение восьми месяцев собирали доказательства причастности криминальных "авторитетов" к организации и деятельности группировки, участники которой совершали преступления на территории нескольких областей.

По данным правоохранителей, организатор ОПГ – так называемый "смотрящий" за Никополем с богатым уголовным прошлым. У него были доверенные лица, в том числе в местах отбывания наказания, каждый из которых отвечал за свое направление.

Сообщается, что в спецоперации участвовали более 250 человек – провели 43 обыска, изъяли разное оружие, сотни патронов различного калибра, пять автомобилей, 60 телефонов, наркотики и психотропные вещества, а также деньги в разной валюте на сумму более 2,4 млн грн.

Семи подозреваемым избраны меры пресечения: шестерым – содержание под стражей, еще одному – домашний арест. Разбирательство в отношении других участников продолжается.

  • 30 декабря 2020-го в СБУ заявили, что блокировали в Днепропетровской области деятельность организованной группировки, которая, по данным спецслужбы, причастна к разбойным нападениям, похищениям и запугиванию граждан.

Читайте также: В Одессе похитили человека и требовали $1 млн, подозреваемых задержали: видео

Наталия Медведева
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днепропетровская область полиция опг
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