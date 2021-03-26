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В Одессе похитили человека и требовали $1 млн, подозреваемых задержали: видео

26.03.2021, 17:46
В Одессе похитили человека и требовали $1 млн, подозреваемых задержали: видео - Фото
Освобожденный подросток (Фото: Facebook Игоря Клименко)
обновлено

В ночь с 23 на 24 марта похитили 20-летнего одессита, у его отца требовали выкуп $1 млн, сегодня полиция задержала подозреваемых. Об этом сообщил в Facebook глава Нацполиции Игорь Клименко.

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Как отмечается, похищенного вывезли из Одессы в Киев на взятом напрокат автомобиле и удерживали связанным в арендованной квартире.

По данным полиции, похитители сообщили отцу потерпевшего свои условия по телефону: миллион долларов или больше не увидит сына.

Клименко рассказывает, что работники уголовного розыска и полиции Одесской области за считанные часы вычислили подозреваемых и продумали оперативную комбинацию.

Сегодня, 26 марта, в Одессе во время передачи части денег в размере $100 000 задержали двух сообщников похитителей. Через несколько минут после этого в арендованную квартиру в центре столицы ворвались спецназовцы, оперативники и следователи.

Как отмечается, четырех подозреваемых задержали на месте. Пострадавшего нашли в отдельной комнате со связанными руками, он не пострадал. Подозреваемый в заказе похищения также задержан.

Правовая квалификация преступлений – вымогательство и похищение человека.

ДОПОЛНЕНО В 18:35.

В пресс-службе Нацполиции сообщили, что у подозреваемого в заказе похищения, якобы был конфликт с отцом потерпевшего.

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Наталия Медведева
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Игорь Клименко полиция похищение киев одесса
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