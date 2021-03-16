ГБР: Сотрудник СБУ похитил человека, вымогал 1,6 млн грн и 40 000 евро

Оперуполномоченный Департамента защиты национальной государственности СБУ якобы похитил жителя Харькова и вымогал у него 40 000 евро и 1,6 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

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По данным следствия, в прошлом году сотрудник СБУ вступил в сговор с тремя гражданскими для незаконного обогащения. Эта группа лиц похитила бывшего руководителя представительства одной из финансово-партнерских Интернет-сетей российской компании.

В ГБР утверждают, что сотрудник СБУ незаконно удерживал похищенного и требовал передать 40 000 евро и 1,6 млн грн, которые представители российской компании "ошибочно считали своей собственностью". Он также угрожал похищенному насилием и убийством.

Мужчину отпустили, когда он согласился передать всю сумму, пишет ГБР. Сотрудник же СБУ скрывался от правоохранителей, но в итоге был задержан по решению суда.

Отмечается, что сейчас сотрудник СБУ находится в СИЗО без права выхода под залог. Всем фигурантам дела сообщили о подозрении по статьям о похищении (ч. 2 ст. 146) и вымогательстве (ч. 2 ст. 189). Им грозит до семи лет тюрьмы.

30 января сообщалось, что полковника СБУ и двух полицейских будут судить за якобы похищения. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

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Марк Сировой

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