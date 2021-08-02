СБУ нейтрализовала "силовой блок" организации Ильи Кивы – источник

Служба безопасности Украины сообщила о блокировании деятельности "силового блока" общественного объединения, которое подконтрольно одному из народных депутатов. Об этом этом говорится на сайте СБУ.

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По словам собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет об организации "Патриоты – За жизнь" нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы.

Сообщается, что группировка "специализировалась на совершении преступлений и провокационных действий, направленных на расшатывание ситуации в стране". Кроме того, по информации СБУ, в марте этого года лидер "силового блока" совместно с ее активными участниками нанес ножом тяжелые телесные повреждения идеологическом оппоненту. Вышеуказанный лидер группировки уже получил подозрение.

"По замыслу "кураторов", действия злоумышленников должны были привести к применению соответствующих мер и спровоцировать обострение политической обстановки и массовые нарушения общественного порядка", – говорится в сообщении Службы.

Сотрудники СБУ во время обысков в офисе организации, а также в домах подозреваемых нашли холодное оружие, большую партию каннабиса и оборудования для его выращивания. Помимо этого, была изъята инструкция по подготовке участников группировки к радикальным действиям против идеологических оппонентов.

СБУ продолжает вести следственные действия.

10 февраля на базе "организации Кивы" прошли обыски - полицейские изъяли несколько единиц оружия и гранаты. В Нацкорпусе сообщили, что "боевики Кивы-Медведчука" готовились к организации провокаций в столице. Кива заявил, что на базе спортсмены "готовятся к чемпионату Украины по боксу".

21 апреля на подъездах к Харькову со стороны Донецка, Днепра и Полтавы СБУ задержала "автобусы с титушками". Они, как выразились в пресс-центре спецслужбы, "хотели дестабилизировать ситуацию и создать картинку для росСМИ".

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Станислав Стороженко , Марк Сировой

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