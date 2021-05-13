Сторонники ОПЗЖ не пропустили некоторых журналистов в суд по Медведчуку: видео

Члены молодежной организации партии ОПЗЖ Патриоты за жизнь и другие сторонники партии спортивного вида препятствовали прохождению отдельных журналистов в помещение Печерского суда Киева, где выбирают меру пресечения депутату ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Это видно из видеотрансляций, которые вели представители СМИ под зданием суда.

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Еще до приезда Медведчука у суда собрались депутат Илья Кива и неизвестные молодые люди, которые фактически окружили территорию у входа. Позже Медведчук сказал, что это Патриоты за жизнь.

На входе в здание суда активисты развернули баннер с надписью: "Стус чекає. Медведчук під арешт!". Сторонники ОПЗЖ сорвали плакат и пытались отобрать его у активистов. В результате возникла небольшая потасовка.

После того, как Медведчук вошел в здание, его сторонники начали "процесс отбора" представителей прессы, которым будет разрешено попасть на заседание. Журналиста Букв решили не пускать, несмотря на то, что был подан соответствующий документ, сообщает издание. При этом у корреспондента Шарий.нет проблем с входом не возникло, отмечают журналисты.

Полицейские, судя по видео и по словам журналистов, никак не реагировали на действия сторонников ОПЗЖ.

"Более того, охранник Медведчука применил физическую силу к нашему корреспонденту, придавив рукой шею", – говорится в сообщении.

Также сторонники Медведчука не пустили на заседание журналистку hromadske Вику Рощину, автора недавно вышедшего материала о силовом блоке ОПЗЖ, в том числе о Патриотах за жизнь. Журналистке мешали вести прямой эфир, провоцировали, сообщает издание.

Hromadske намерено направить заявление в полицию об инциденте.

О препятствовании работе журналистов сообщил также журналист Watchers.Media Станислав Козлюк.

В полиции Киева изданию сообщили, что пока к ним не обращались относительно препятствования работе журналистов под Печерским судом.

11 мая 2021 года СБУ пришла с обыском в дома Медведчука и в офис ОПЗЖ: его с соратником-нардепом по ОПЗЖ Тарасом Козаком подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму. По данным СБУ, Козак находится в РФ.

По версии следствия, оба в 2015-м вступили в предварительный сговор с властями РФ для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря.

Также в СБУ говорят, что Медведчук направлял Козаку в РФ секретные данные о расположении военных ВСУ. К уголовному делу относится создание организации Проминь: она якобы должна была вербовать украинцев в интересах РФ.

Сегодня Печерский суд избирает Медведчуку меру пресечения. Прокуратура просит арест с альтернативой залога в размере 300 млн грн.

Вадим Ребрина

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