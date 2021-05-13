UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Медведчуку избирают меру пресечения – трансляция видео

13.05.2021, 13:33
Скриншот из видеозаписи hromadske
Китайская ракета упала в районе Мальдивских островов, в NASA качают головой – первые видео
Китайская ракета упала в районе Мальдивских островов, в NASA качают головой – первые видео
Зеленский обратился к нации, зовет Путина встретиться на Донбассе: видео
Зеленский обратился к нации, зовет Путина встретиться на Донбассе: видео

13 мая в 13:00 началось заседание Печерского суда Киева: избирают меру пресечения одному из лидеров пророссийской партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку по делу о госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму. Трансляцию ведет Радио Свобода.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Из трансляции видно, что вход в здание суда для различных СМИ частично блокируют неизвестные, причем силовики им не мешают.

Прокуратура просит для Медведчука арест или 300 млн грн залога. Подозреваемый заявил перед началом заседания, что такая сумма у него есть, но вследствие санкций СНБО его счета заблокированы, и потому он якобы не в состоянии внести залог.

Соратники-нардепы ОПЗЖ готовы взять Медведчука на поруки.

Читайте также: Газ, слив данных и пропаганда. За что Медведчука подозревают в госизмене? Три эпизода

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России война госизмена мера пресечения виктор медведчук ОПЗЖ
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 