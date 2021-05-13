13 мая в 13:00 началось заседание Печерского суда Киева: избирают меру пресечения одному из лидеров пророссийской партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку по делу о госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму. Трансляцию ведет Радио Свобода.
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Из трансляции видно, что вход в здание суда для различных СМИ частично блокируют неизвестные, причем силовики им не мешают.
Прокуратура просит для Медведчука арест или 300 млн грн залога. Подозреваемый заявил перед началом заседания, что такая сумма у него есть, но вследствие санкций СНБО его счета заблокированы, и потому он якобы не в состоянии внести залог.
Соратники-нардепы ОПЗЖ готовы взять Медведчука на поруки.
- 11 мая 2021 года СБУ пришла с обыском в дома Медведчука и в офис ОПЗЖ: его с соратником-нардепом по ОПЗЖ Тарасом Козаком подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму. По данным СБУ, Козак находится в РФ.
- По версии следствия, оба в 2015-м вступили в предварительный сговор с властями РФ для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря.
- Также в СБУ говорят, что Медведчук направлял Козаку в РФ секретные данные о расположении военных ВСУ. К уголовному делу относится создание организации Проминь: она якобы должна была вербовать украинцев в интересах РФ.
- В Кремле заявили, что "вряд ли" смогут оказать Медведчуку какую-либо помощь в связи с этим делом.
- Вчера, 12 мая, Медведчук пришел в Офис генпрокурора и заявил, что готов к аресту.
- Семья Медведчуков задекларировала более 300 млн грн доходов в 2019 году.
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