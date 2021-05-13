Прокуратура потребует для Медведчука арест или 300 млн грн залога – его соратник
Сегодня, 13 мая, Печерский суд Киева попытается избрать меру пресечения одному из лидеров пророссийской партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку, которого правоохранители подозревают в государственной измене и нарушении правил ведения войны. Об этом сообщил в Faceboоk его давний соратник Ренат Кузьмин.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Последний уточнил, что прокуратура будет требовать ареста нардепа, либо внесения залога "на сумму 300 млн 930 грн".
Генпрокурор Венедиктова ранее подтвердила, что прокуратура будет добиваться ареста Медведчука, однако информации о сумме возможного залога не было.
Читайте также: В деле Медведчука замешан замглавы АП России: опубликованы переговоры
LIGA.net проверяет данные об озвученной сумме, результаты будут добавлены в эту новость.
УП со ссылкой на источник в Офисе генпрокурора пишет, что там просят "132 159 размеров прожиточных минимумов или 300 000 930 грн, исходя из того, что это примерно десятая часть тех ценностей, которые могли быть разграблены, а оценить ущерб от государственной измены вообще невозможно".
По словам Кузьмина, 40 нардепов их фракции (всего в ней 44, — ред.) готовы взять Медведчука на поруки.
25 июня 2019 года КСУ признал не соответствующим Конституции положение ч. 5 ст. 176 УПК, по которому к подозреваемому в преступлениях против государства и/или терроризме может быть применен только арест. Теперь такие лица могут выйти под залог.
- 11 мая 2021 года СБУ пришла с обыском в дома Медведчука и в офис ОПЗЖ: его с соратником-нардепом по ОПЗЖ Тарасом Козаком подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму. По данным СБУ, Козак находится в РФ.
- По версии следствия, оба в 2015-м вступили в предварительный сговор с властями РФ для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря.
- Также в СБУ говорят, что Медведчук направлял Козаку в РФ секретные данные о расположении военных ВСУ. К уголовному делу относится создание организации Проминь: она якобы должна была вербовать украинцев в интересах РФ.
- В Кремле заявили, что "вряд ли" смогут оказать Медведчуку какую-либо помощь в связи с этим делом.
- Вчера, 12 мая, Медведчук пришел в Офис генпрокурора и заявил, что готов к аресту.
- Семья Медведчуков задекларировала более 300 млн грн доходов в 2019 году.
Читайте также: Газ, слив данных и пропаганда. За что Медведчука подозревают в госизмене? Три эпизода
Комментарии