Прокуратура потребует для Медведчука арест или 300 млн грн залога – его соратник

Сегодня, 13 мая, Печерский суд Киева попытается избрать меру пресечения одному из лидеров пророссийской партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку, которого правоохранители подозревают в государственной измене и нарушении правил ведения войны. Об этом сообщил в Faceboоk его давний соратник Ренат Кузьмин.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Последний уточнил, что прокуратура будет требовать ареста нардепа, либо внесения залога "на сумму 300 млн 930 грн".

Генпрокурор Венедиктова ранее подтвердила, что прокуратура будет добиваться ареста Медведчука, однако информации о сумме возможного залога не было.

Читайте также: В деле Медведчука замешан замглавы АП России: опубликованы переговоры

LIGA.net проверяет данные об озвученной сумме, результаты будут добавлены в эту новость.

УП со ссылкой на источник в Офисе генпрокурора пишет, что там просят "132 159 размеров прожиточных минимумов или 300 000 930 грн, исходя из того, что это примерно десятая часть тех ценностей, которые могли быть разграблены, а оценить ущерб от государственной измены вообще невозможно".

По словам Кузьмина, 40 нардепов их фракции (всего в ней 44, — ред.) готовы взять Медведчука на поруки.

25 июня 2019 года КСУ признал не соответствующим Конституции положение ч. 5 ст. 176 УПК, по которому к подозреваемому в преступлениях против государства и/или терроризме может быть применен только арест. Теперь такие лица могут выйти под залог.

Читайте также: Газ, слив данных и пропаганда. За что Медведчука подозревают в госизмене? Три эпизода

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.