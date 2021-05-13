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Прокуратура потребует для Медведчука арест или 300 млн грн залога – его соратник

13.05.2021, 11:15
Прокуратура потребует для Медведчука арест или 300 млн грн залога – его соратник - Фото
Виктор Медведчук (скриншот видео)

Сегодня, 13 мая, Печерский суд Киева попытается избрать меру пресечения одному из лидеров пророссийской партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку, которого правоохранители подозревают в государственной измене и нарушении правил ведения войны. Об этом сообщил в Faceboоk его давний соратник Ренат Кузьмин.

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Последний уточнил, что прокуратура будет требовать ареста нардепа, либо внесения залога "на сумму 300 млн 930 грн".

Генпрокурор Венедиктова ранее подтвердила, что прокуратура будет добиваться ареста Медведчука, однако информации о сумме возможного залога не было.

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LIGA.net проверяет данные об озвученной сумме, результаты будут добавлены в эту новость.

УП со ссылкой на источник в Офисе генпрокурора пишет, что там просят "132 159 размеров прожиточных минимумов или 300 000 930 грн, исходя из того, что это примерно десятая часть тех ценностей, которые могли быть разграблены, а оценить ущерб от государственной измены вообще невозможно".

По словам Кузьмина, 40 нардепов их фракции (всего в ней 44, — ред.) готовы взять Медведчука на поруки.

25 июня 2019 года КСУ признал не соответствующим Конституции положение ч. 5 ст. 176 УПК, по которому к подозреваемому в преступлениях против государства и/или терроризме может быть применен только арест. Теперь такие лица могут выйти под залог.

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Евгений Пилипенко
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