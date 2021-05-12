Медведчуку вручили подозрение в госизмене и нарушении законов и обычаев войны – адвокат

Депутату ОПЗЖ Виктору Медведчуку сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса: о госизмене и о нарушении законов и обычаев войны. Об этом сказал его адвокат на выходе из Офиса генпрокурора, куда сегодня пришел Медведчук.

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Вадим Ребрина

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