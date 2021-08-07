Суд взял под стражу задержанных в Харькове представителей Нацкорпуса
Шевченковский суд Киева взял под стражу семерых подозреваемых в создании преступной группы в Харькове, среди которых есть представители партии Национальный корпус. Об этом сообщает hromadske.
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Следствие подозревает Сергея Величко, Кирилла Крикунова, Ивана Никифорова, Сергея Козлюка, Олега Скрипку, Дмитрия Колесникова и Артема Субочева в создании преступной организации, в которую входили около 50 человек и которая занималась рэкетом. Руководителем группы следствие считает Величко, ветерана АТО, известного как Чили, бывшего военнослужащего Азова.
Подозреваемым инкриминируют статьи УК о создании преступной организации, вымогательстве и противодействии хозяйственной деятельности.
Подозреваемые отрицают вину. Защита настаивала, что подозрения необоснованны, а риски, связанные с нахождением подозреваемых на свободе, не доказаны.
Опубликованные ранее СБУ аудио- и видеоматериалы, в которых якобы подозреваемые угрожают предпринимателям, в Нацкорпусе назвали "срежиссированной медиа-манипуляцией" и заявили о политическом характере дела.
Суд принял решение арестовать подозреваемых на два месяца без возможности внесения залога.
Несколько сотен активистов Нацкорпуса собрались у здания суда, чтобы поддержать подозреваемых, сообщают журналисты. После окончания судебного заседания лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий заявил, что "ртом судей говорил Зеленский" и пообещал "вскоре увидеться уже не под судом, а около Офиса президента".
- 5 августа 2021-го СБУ провели обыски у членов Национального корпуса в Харьковской области.
- Позже СБУ сообщила о ликвидации мощной группы вымогателей, в которую входили около 50 человек. Они "зарабатывали" около 1 млн грн ежемесячно. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что в ОПГ входили разные люди, в том числе и участники Нацкорпуса.
- В Нацкорпусе заявили, что за обысками стоит президент Владимир Зеленский – якобы из-за боязни протестов, которые могут быть осенью.
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