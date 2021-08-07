UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Суд взял под стражу задержанных в Харькове представителей Нацкорпуса

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2021, 10:45
Суд взял под стражу задержанных в Харькове представителей Нацкорпуса - Фото
Сергей Величко (Фото – hromadske)

Шевченковский суд Киева взял под стражу семерых подозреваемых в создании преступной группы в Харькове, среди которых есть представители партии Национальный корпус. Об этом сообщает hromadske.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Следствие подозревает Сергея Величко, Кирилла Крикунова, Ивана Никифорова, Сергея Козлюка, Олега Скрипку, Дмитрия Колесникова и Артема Субочева в создании преступной организации, в которую входили около 50 человек и которая занималась рэкетом. Руководителем группы следствие считает Величко, ветерана АТО, известного как Чили, бывшего военнослужащего Азова.

Подозреваемым инкриминируют статьи УК о создании преступной организации, вымогательстве и противодействии хозяйственной деятельности.

Подозреваемые отрицают вину. Защита настаивала, что подозрения необоснованны, а риски, связанные с нахождением подозреваемых на свободе, не доказаны.

Опубликованные ранее СБУ аудио- и видеоматериалы, в которых якобы подозреваемые угрожают предпринимателям, в Нацкорпусе назвали "срежиссированной медиа-манипуляцией" и заявили о политическом характере дела.

Суд принял решение арестовать подозреваемых на два месяца без возможности внесения залога.

Несколько сотен активистов Нацкорпуса собрались у здания суда, чтобы поддержать подозреваемых, сообщают журналисты. После окончания судебного заседания лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий заявил, что "ртом судей говорил Зеленский" и пообещал "вскоре увидеться уже не под судом, а около Офиса президента".

  • 5 августа 2021-го СБУ провели обыски у членов Национального корпуса в Харьковской области.
  • Позже СБУ сообщила о ликвидации мощной группы вымогателей, в которую входили около 50 человек. Они "зарабатывали" около 1 млн грн ежемесячно. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что в ОПГ входили разные люди, в том числе и участники Нацкорпуса. 
  • В Нацкорпусе заявили, что за обысками стоит президент Владимир Зеленский – якобы из-за боязни протестов, которые могут быть осенью.
Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
сбу харьковская область вымогательство опг рэкет нацкорпус Сергей Величко
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 