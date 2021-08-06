Служба безопасности Украины опубликовала видео, на котором, как утверждают в спецслужбе, показаны разговоры и видео с "участниками ОПГ", задержанными 5 августа в Харьковской области.

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По данным спецслужбы, задержанные систематически занимались рэкетом. Они якобы облагали "данью" местных бизнесменов, постоянно угрожали им физической расправой и уничтожали имущество.

В одном из разговоров упоминается прозвище Чили (такое же псевдо - у лидера харьковской ячейки Нацкорпуса Сергея Величко). Члены предполагаемой ОПГ в нецензурной форме общались с предпринимателями и конкурентами по "бизнесу", рассказывали о сожженных ими авто, порезанных колесах, грозились "похоронить" собеседников и "прессовали" за неуплату "дани" в конце месяца.

В СБУ заявляют, что в группировку входили правоохранители, местный криминалитет и люди с опытом ведения боевых действий.

Восьмерым участникам группировки уже объявили о подозрениях.

Сегодня, 6 августа, дело членов Нацкорпуса рассматривается в Шевченковском суде Киева. Заседание проходит в закрытом режиме. У здания суда с самого утра стоят сторонники НК, в защиту фигурантов дела под судом выступал лидер НК Андрей Билецкий. По его словам, на акцию под судом собралось более 2000 человек. Нацкорпус отрицает все обвинения в адрес своих членов.

5 августа 2021-го СБУ провели обыски у членов Национального корпуса в Харьковской области.

Позже СБУ сообщила о ликвидации мощной группы вымогателей, в которую входили около 50 человек. Они "зарабатывали" около 1 млн грн ежемесячно. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что в ОПГ входили разные люди, в том числе и участники Нацкорпуса.

в правоохранительных органах сообщил, что в ОПГ входили разные люди, в том числе и участники Нацкорпуса. В Нацкорпусе заявили, что за обысками стоит президент Владимир Зеленский – якобы из-за боязни протестов, которые могут быть осенью.

Оксана Житнюк

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